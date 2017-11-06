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İstanbul Beşiktaş'ta yangın

Beşiktaş'ta 6 katlı bir binada yangın çıktı.

3. Sayfa / 06 Kasım 2017 Pazartesi 17:07
İstanbul Beşiktaş'ta yangın

Beşiktaş'ta 6 katlı bir binada tadilat nedeniyle yapılan çalışmada izolasyon malzemelerinin tutuşması sonrasında yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, Beşiktaş Caddesi'nde saat 16.00 sularında 6 katlı bir binada yangın çıktı. Giriş katında yapılan tadilatta, izolasyon malzemelerinin alev alması sonucu çıkan yangında yoğun duman oluştu. Haber verilmesi sonrası olay yerine Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli itfaiyeleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü.

Sağlık EkibiBeşiktaş


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