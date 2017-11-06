Diriliş Ertuğrul hayranlarına büyük müjde!

TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, 4. sezona da bomba gibi başladı.



İşte Bozdağ'ın o açıklamaları;



Daha kesinleştirmedik. 16 reyting alan bir diziyi bu kadar sevdirdikten sonra suyunu çıkarmadan naif bir şekilde bitirmek gerek. Müthiş bir reyting aldı bu sezon da. İnşallah daha da artacak.



Devam edecek. 3 sezon tasarlamıştım. Ama ilgi çok yoğun olunca 4. sezona da devam etme kararı aldık. Ertuğrul kısmı bir sezon daha devam edecek. Nasip olursa "Diriliş Osman" kısmına da geçmeyi planlıyorum.



Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul'un filminin de olacağını söyleyerek dizinin hayranlarına dev müjdeyi verdi. Öyle. Ama çok iyi bir ekip kurduk. Emeğini veren herkesin parası bizde vaktinde ödeniyor. Normalde ekiple senaryoyu yazıyoruz. Sonra herkese senaryoyu okutuyorum.



Her hafta sonu bir diğer bölüme geçerken ekip başlarıyla senaryoyu masaya yatırıyoruz. Biz de onlara bölümü izleyip ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz. O yüzden inanılmaz bir çalışma sistemimiz var.