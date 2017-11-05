Spiker Nazlı Çelik: İki partiden teklif aldım

Star TV'nin sevilen Ana Haber Bülteni Sunucusu Nazlı Çelik, siyasete girme düşüncesinin olup olmadığı konusunda yöneltilen soru üzerine iki partiden teklif aldığını söyledi.



"İKİ PARTİDEN TEKLİF GELDİ"



Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'na konuşan Çelik, "Gazetecilikten siyasete geçmiş pek çok arkadaşımız var. Bana da -biri çok yakında olmak üzere- iki partiden teklif geldi." dedi sözlerinin devamında ise siyasete girme düşüncesi olmadığını şu cümlelerle açıkladı;



"KARİYER PLANLAMAMDA YOK"



"Ama gazetecillik yaparak topluma daha faydalı olabileceğimi düşündüğüm için kabul etmedim. Kariyer planlamamda siyaset yok."