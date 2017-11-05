Darphane kuyumcularla birebir çalışacak

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız, Darphane'nin kuyumcularla birebir çalışacağı bir yöntemin tasarlandığını ifade etti.



Parmaksız, Darphanenin Cumhuriyet altını satışı yapmadığını anımsatarak, gerçek ya da tüzel kişilerin getirdiği standart külçeleri işleyerek Cumhuriyet altını haline getiren ve talep sahiplerine teslim eden Darphane'nin, bir nevi fason işçilik yaptığını belirtti.



Bir önceki iyileştirmede Cumhuriyet altını siparişi alımı ve karşılama yöntemini değiştirdiklerine işaret eden Parmaksız, Darphane'nin eskiden sadece salı günleri sipariş alıp, bunların tamamını ürettikten sonra talepleri karşıladığını kaydetti.



Şu anda ise her gün sipariş aldıklarını ve sırasına göre anında bu talepleri karşıladıklarını anlatan Parmaksız, şunları kaydetti:



'Siparişleri alış sırasına göre ve anında karşılıyoruz. Bu yöntemle günlük üretim miktarı kadar Cumhuriyet altınını piyasaya sunma imkanı bulunuyor ve böylelikle piyasada kıtlık rantı oluşmasının da önüne geçmiş oluyoruz. Bu nedenle yeni sipariş alma yöntemi ile haftanın belli bir günü değil de her günü sipariş alabilir hale geldik. Stokla çalıştığımız için talepleri anında karşılamada sıkıntı çekmiyoruz. Yaklaşık 2-2,5 yıldır bu şekilde çalışıyoruz. Günlük ortalama 500 kilo civarında üretim miktarımız var, haftalık da 2,5 ton altın verebilir durumdayız.'



'Amacımız, Cumhuriyet altını alım-satımında aracılık maliyetini en aza indirmek'



Sadettin Parmaksız, Anadolu'daki kuyumcuların Cumhuriyet altınına ulaşımlarında yeni bir mekanizmanın oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, 'İstanbul dışındaki talep sahiplerinin de Cumhuriyet altınına erişiminin kolay, güvenli ve ekonomik hale getirilmesi için çalışmalar başlattık. Bu çalışmaları tamamladığımızda Anadolu'nun herhangi bir şehrindeki kuyumcunun Cumhuriyet altınına ulaşımı daha kolay, daha ekonomik ve daha güvenli hale gelecek. Bunun vatandaşa olumlu yansımalarının olacağını düşünüyoruz.' bilgisini verdi.



Mevcut durumda Anadolu'daki bir kuyumcunun Cumhuriyet altını yaptırabilmesi için külçe altını Darphane'ye getirmesi ya da bulunduğu ilde ve/veya İstanbul'da bir aracıyla çalışması gerektiğini belirten Parmaksız, şu değerlendirmelerde bulundu:



'Anadolu'daki kuyumcu kendisi geldiğinde yol parası, otel, bekleme, getirdiği ve alacağı fiziki altının güvenliği gibi pek çok sorunlar var. Arada bir başkası olması halinde ise bunlara süre ve ilave maliyet ekleniyor. Biz Cumhuriyet altınını teslim etsek bile bu altının Anadolu'ya gitmesi zaman alıyor. Külçe altının Anadolu'nun herhangi bir şehrinden İstanbul'a getirilmesi ve işlenerek geri götürülmesinde oluşan maliyet ve riskleri azaltacak bir yöntem üzerinde çalışıyoruz. En kısa sürede bu çalışmaları sonuçlandırmak istiyoruz. Cumhuriyet altınına ulaşımın muhtelif sebeplerden dolayı zorlaşması, sonuçta bir bölgede dahi olsa bir kıtlığın oluşması vatandaşa ekstra maliyet olarak yansıyor. Yeni yöntem ile amacımız Cumhuriyet altını alım-satımında aracılık maliyetini en aza indirmek.'



Kaynak : AA