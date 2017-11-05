Bakan Yılmaz, liseye geçiş sistemini anlattı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından, liselere geçişteki yeni sistemi bugün Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda açıkladı.



Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:



Yeni sistem tamamlandı. Mevcut sistem bu ana kadar gelenlerin en iyisiydi. Peki neden değiştirildi? Bu sınav yarışının okul dışı kaynaklara öğrenciyi yönlendirdiği şeklinde algı var. Bizler vatandaşlarımızından velilerimizden her ne şikayet gelirse dikkate almak zorundayız. Herkes bu eksiklerden mutabık.



TEOG'UN YERİNE GELEN SİSTEMİN ADI



TEOG'un yerin stresi kaldıracak, basit bir sistem getirelim. Bizim sistemimiz şu: 'Eğitim Bölgesi ve Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi'



Öğrenci, adrese en yakın okula yerleştirilecek. Bizim getirdiğimiz bu sistemde de evlatlarımızın kendi tercihlerini alacağız. Başvuru esnasından bir ekran gelecek, ekrandan 5 tercihte bulunacak. Öğrencinin tercihi esas olacak. Ortaokulla lise arasında bir bağı kurmuş oluyoruz. Bu yüzde 90'un üzerindeki öğrenciler için. Akademik çeşitlilik sağlanacak ve bu okulun başarı yüzdesini yükseltecek. Sınıfınızda bir başarılı öğrenci varsa, o arkasından birçok öğrenciyi de sürükleyecektir.



'ESAS GAYEMİZ LİSELERE SINAVSIZ GEÇİŞİ SAĞLAYABİLMEK'



Esas gayemiz liselere sınavsız geçişi sağlayabilmektir. Bunun için bizim bütün liselerimizi fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve proje okullar ayarına çıkarmamız lazım. Diğer okulların kalitesini artırdığımız zaman sınavsız geçişi sağlayacağız.



'YENİ SİSTEMİN TEMEL FELSEFESİ; SINAVA GİRMEK İSTEĞE BAĞLI'



Yeni sistemin temel felsefesi sınava girmek isteğe bağlı. Velilerimiz çocuklarını bu sınava ister yönlendirir isterse de yönlendirmez. Bir liseye yerleşmek için bu sınava girmek zorunlu değildir. Mevcut TEOG'da mutlaka sınava girmek zorundaydınız. Sınav mecburiyeti ortadan kalktı.



'İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN GİREBİLECEĞİ BİR SINAV HAZIRLADIK'



11 bin 57 lisemiz var. 1 milyon 200 bine yakın, 8. sınıfta öğrencimiz var. Ülke genelinde belirlediğimiz farklı illerdeki sınırlı sayıdaki okulumuza, isteyen 8. sınıf öğrencilerin girebileceği bir sınav hazırladık. Bu liselerin ismini ve sayısı mayıs ayı gibi açıklayacağız.



Bu sistem kaldırıldığında Hakkari'deki bir çocuk istediği liseye girebilecek mi? Bu sistemle onu getirmiş olduk.



'HAZİRAN AYININ İLK HAFTA SONU OLACAK'



Soruları biz hazırlıyoruz, sınava kendi okulunun bulunduğu ilde girecek. Bu sınavı haziran ayının ilk hafta sonu yapacağız. Haziran ayının sonunda da isteyen öğrencilerin gireceği bir sınav yapılacak. Sınav süresi 90 dakika olacak, 60 soru yer alacak. 6, 7 ve 8. sınıf müfredatından sorular hazırlanacak.



Sınava giren öğrenciler için 5 tercih veriyoruz. Adrese yakın olarak kaydedilecek öğrencilerin de merkezi sistem sınavına girecek öğrencilerin de duyurusunu aynı anda yapacağız.



Sınava hazırlamak istemiyoruz evlatlarımızı, hayata hazırlamak istiyoruz. İstiyoruz ki evlatlarımız beceri kazansın.



3 MODEL GERİ ÇEVRİLMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “TEOG'un kaldırılması lazım” sözlerinden 84 saat sonra, 19 Eylül'de TEOG kaldırılmıştı. Liselere geçişte açık uçlu sorulardan oluşacak bir sınav yapılacağı, hem Başbakan Binali Yıldırım hem de Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından duyurulmuştu. Bu sınava ise yüzde 5 ile yüzde 10 diliminde yer alan öğrencilerin katılacağı, geri kalanların da adrese dayalı olarak liselere yerleştirileceği gündeme gelmişti. Veliler, gözde liselere yerleşmenin mümkün olması için “Taşınalım mı?” sorusunu sıkça sormaya başlamıştı. Daha önce MEB tarafından hazırlanan 3 model, Cumhurbaşkanlığı tarafından “uygun” bulunmayarak geri çevrilmişti.

