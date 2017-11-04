Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda vatan görevinde olan Mehmetçik ve güvenlik koruculara kar, tipi demeden operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. İki gün önce yüksek kesimlerde kar, alçak kesimlerde ise yağmurun etkili olduğu ilçede teröristlere darbe vuruluyor. Sonbahar aylarında devam eden operasyon, her tarafı karlarla kaplanan Kato Dağı'nda aralıksız sürdürülüyor.



Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ismi ile operasyon devam ediyor



PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye geçiş güzergahı olan ve içinde barındırdığı mağaralarla hem Türkiye'deki kamplardan biri hem de mühimmat depoları olarak kullanılan Kato Dağı'nda 19 Nisan 2017 tarihinde başlatılan Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu ile teröristlere büyük darbe vuruldu. Tümgeneral Aydoğan Aydın paşanın bizzat yürüttüğü operasyon, helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu olarak devam etti. İsmini şehit tümgeneralden alan operasyon 7 aydır aralıksız devam ederken, Kato Dağı'na çıkan Mehmetçik terör örgütüne darba üzerine darbe vurarak terör örgütününe kurulduğu günden beri en büyük mühimmat zayiatı verdi. Kato Dağı'nda bulunan onlarca mağarada teröristlerin kullandığı silah ve mühimmat tespit edilerek imha edildi.







Kato'ya karakol yapılıyor



Terör örgütüne büyük darbenin vurulduğu Kato Dağı operasyonunda temizlenen bölgelerde Mehmetçik ve güvenlik korucuları konuşlandırılıyor. Kritik bölgelerde güvenlik noktaları kurulurken, dağın zirvesinde ise kalıcı karakol inşaatı yapılıyor. Mehmetçiğin güvene aldığı Kato Dağı'na iş makineleri ile yapılan yollarla karakol malzemeleri taşınıyor. Karakolun tamamlanmasının ardından bölgenin sürekli kontrol altında tutulmasının hedeflendiği belirtiliyor.

















Kaynak : İHA