Soylu, bir otelde organize edilen 'Ortahisar, Maçka, Arsin, Yomra Muhtarlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantıların muhtarların sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.



Masanın her iki tarafındakilerin de halkın emrindeki kişiler olduğunu vurgulayan Soylu, 'Böyle olduğu için Kars'tan, Tiflis'ten Bakü'ye uzanan, ortaya konulduğu zaman 'bu yapılamaz' denilen İpekyolu Projesi'nin en önemli safhalarından birisi başarılmış durumda. Yine kıymetli Cumhurbaşkanımızın, yerli otomobil konusunda uzun zamandan beri memleketimizin gündemine koyduğu yerli otomobilin imzası da geçen gün atıldı.' diye konuştu.



Soylu, Türkiye'nin tek tek hedeflerine doğru ilerlediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



'Türkiye bu arada demokrasisini geliştiriyor. Türkiye bu arada teknolojik seviyesini, savunma sanayisindeki yerlilik, millilik oranını önemli ölçüde geliştiriyor. Elbetteki Türkiye'nin bu gelişiminden rahatsız olanlar olacaktır. Uluslararası alanda rekabet ettiklerimiz olacaklardır. Bizim sürekli olarak, etrafımızdaki coğrafyayla ilişkimizi sıkı biçimde kurmamasını isteyenler olacaktır. Türkiye'nin sorunlarını bir bir çözmesinden rahatsız olanlar muhakkak olacaktır ama biz de istikametimize ve yolumuza devam edeceğiz.'



Bu büyük makro meseleler gibi mahallerdeki yol ve kanalizasyon sorunlarının da kendi problemleri olduğunu belirten Soylu, bütün sorunları tek tek konuşarak ele alacaklarını söyledi.







Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın, muhtarlarla istişare ettikleri bir çok meselenin bugün tamamına erdiğini aktararak, kendilerine teşekkür etti.



Muhtarların özlük haklarından başlayarak bir çok konuda adımlar atıldığını anlatan Soylu, 'Bir mesele kaldı onu da önümüzdeki günlerde inşallah hazırladık, o da çözülecek. Ondan sonra da hep beraber çok daha iyi bir şekilde meselelerimize, işlerimize, vatandaşla olan temasımıza, vatandaşın emrinde olma anlayışımıza devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.



Teröristlerin 4'ü gri listede



Süleyman Soylu, Gümüşhane'de yol kontrolü esnasında bir polisin şehadet mertebesine eriştiğini anımsatarak, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde defnedilen şehide Allah'tan rahmet diledi.







Dün Şemdinli'de olduğunu anımsatan Soylu, şöyle konuştu:



'Daha doğrusu Derecik'te, Irak sınırında. Bizim oradaki karakol noktamızla Irak sınırının arası tam 50 metre. Bazı yerlerde 20, bazı yerlerde 30 metre. Irak tarafından, oradaki kamplardan gelmek suretiyle oradaki evlatlarımıza hain bir eylem yapmak üzere planını gerçekleştirmeye çalışan terörist gruplarla dün duyduklarım... Orada o mücadeleyi gerçekleştiren evlatlarımızın anlattıkları tüylerimi diken diken etti, göğüs göğüse mücadele etmişler. Sisten ve ağaçlık alandan istifade ederek böyle bir sızma gerçekleştirmek istemişler ama tarihi bir cevap aldılar. Hem ülkemizin hem Mehmetçiğimizin hem oradaki güvenlik kuvvetlerimizin gücünü net bir şekilde gördüler.'



Soylu, 'Çok uzun zamandır ilk kez böyle bir ders veriliyor onlara.' ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



'24 saatte 55 terörist etkisiz hale getirildi. Birisi canlı, 8'i etkisiz olmak üzere 9'u Tunceli'de, 11 tanesi de Bestlerdereler dediğimiz mevkide. Tunceli'deki 9 tanesinin 4'ü de gri listede yani oradaki yönetici pozisyonunda olanlar. Biliyorsunuz orada Tunceli Pülümür yolu var, orada epey zamandan beri güvenlik kuvvetlerimiz ciddi bir temizlik gerçekleştiriyorlar. Nazımiye tarafındaki olanlarda da bir şekilde bir temizlik daha gerçekleşmiş oldu. O yolu biraz daha böylece rahatlaşmış olduk.'



Şehitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet dileyen İçişleri Bakanı Soylu, 'Allah şefaatleriyle milletimizi buluştursun ve bizi onlara mahcup etmesin. Bütün düşüncemiz ve değerlendirmemiz odur.' dedi.



Açılış bölümünün ardından basına kapalı devam eden toplantıya, Vali Yücel Yavuz, Ak Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, kaymakamlar ve belediye başkanları ile 4 ilçeden 207 mahalle muhtarı katıldı.

Kaynak : AA