Hakkari, Tunceli ve Şırnak'ta 54 terörist öldürüldü.

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü'nden sabah saatlerinden itibaren belirli aralıklarla kalkan F16 savaş uçaklarının, Hakkari ve Tunceli kırsallarındaki operasyonlara destek verdiği ve terör örgütüne bomba yağdırdığı öğrenildi. Kentte hava hareketliliği sürüyor. Diyarbakır'da son zamanların en yoğun hava hareketliliği yaşandı. Kentte, sabah saatlerinden itibaren belirli aralıklarla çok sayıda F-16 savaş uçağı havalandı. Ağır bombardıman yüklü havalanan savaş uçaklarının, Hakkari'nin Şemdinli ve Tunceli'nin Nazımiye ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı devam eden operasyonlara destek amacıyla havalandığı öğrenildi. Savaş uçakları terör örgütüne bomba yağdırırken hareketlilik sürüyor..



IRAK'IN KUZEYİNE KAÇARKEN ÖLDÜRÜLDÜLER



Hakkari Şemdinli'nin Ortaklar bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çatışma sonrasında devam eden hava destekli operasyonda, bölgeden Irak'ın kuzeyine kaçmaya çalışan teröristler hava ve keşif vasıtaları ile tespit edildi. Operasyonda 19 PKK'lı terörist öldürüldü..







Bilgilendirmede, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde üç RPG-7 roketatar silahı, bir AT-4 roketatar silahı, 10 roketatar mühimmatı, sekiz sevk fişeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, 10 el bombası ve beş özel yapılmış şemsiye ele geçirildiği kaydedildi..



ŞIRNAK'TA 11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



ŞIRNAK'ta, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda insansız hava aracıyla (İHA) tespit edilen 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, bugün Şırnak'ın Bestler-Dereler Bölgesi Uğur Tepe mevkiinde, İHA ile tespit edilen 3 PKK'lı teröristin saat 14.55'te hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bölgede operasyonların aralıksız devam ettiği kaydedildi.



Akşam saatlerinde Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11'e yükseldi.







4'Ü GRİ LİSTEDE



Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 9 teröristten 4'ünün 'Aranan Teröristler Listesi'nin gri kategorisinde yer aldığı, birinin de örgütün sözde 'Dersim Saha Doğu Cephe Sorumlusu' olduğu belirlendi.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik Nazımiye ilçesi kırsalındaki Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde gerçekleştirilen ve çıkan çatışmada 8'i ölü, biri sağ olmak üzere 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin soruşturma sürüyor.



Operasyonda, 3'ü kadın 8 teröristin ölü, bir kadın teröristin de sağ olarak ele geçirildiği belirtilerek, teröristlerden "Savaş" kod adlı Hamza Güler, "Sema" kod adlı Besna Kartal, "Tolhildan" kod adlı Ejder Yücedağ, "Medya Derik" kod adlı Remziye Bağırtan'ın İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisinde yer aldığı anlaşıldı.



Bu teröristlerden Güler'in ise örgütün sözde "Dersim Saha Doğu Cephe Sorumlusu" olduğu saptandı.



Kentte uzun süredir sürdürülen operasyonlarda ilk gez "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisinde yer alan 4 teröristin aynı operasyonda etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Operasyonda, teröristlerden 6 kalaşnikof tüfek ile bir M-16 piyade tüfeği, biksi ve kanas olarak bilinen keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmişti.



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Kaynak : İHA