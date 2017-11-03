Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Sıtkı Göral Caddesi'nde terör örgütü PKK'nın hücre evi olarak kullandığı tespit edilen apartman dairesine çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından hava destekli operasyon yapıldı.



Söz konusu adresten el bombası atılması sonucu bir polis memuru şehit oldu, 4 polis hafif yaralandı.



PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.



Yaralanan polisler kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.



KADIN VE ÇOCUKLARI KALKAN YAPMIŞ



Olayla ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.



Edinilen bilgilere göre, adının Murat Çelik olduğu öğrenilen terörist, güvenlik güçlerinin evi basmasıyla, evde bulunan ve eşi ile çocukları olduğu değerlendirilen bir kadın ile 3 çocuğu kalkan olarak kullandı.



Polisin hassasiyetinden faydalanan terörist, önce el bombası attı, ardından da ateş açmaya başladı.