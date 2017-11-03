Merkez Kayapınar ilçesinde terör örgütü PKK'nın hücre evi olarak kullandığı eve düzenlenen hava destekli operasyonda bir polis şehit düştü, 4 polis yaralandı PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Sıtkı Göral Caddesi'nde terör örgütü PKK'nın hücre evi olarak kullandığı tespit edilen apartman dairesine çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından hava destekli operasyon yapıldı.
Söz konusu adresten el bombası atılması sonucu bir polis memuru şehit oldu, 4 polis hafif yaralandı.
PKK'lı terörist ölü ele geçirildi.
Yaralanan polisler kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.