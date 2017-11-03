Deniz Baykal'la ilgili son açıklama geldi

19 gündür Ankara Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören CHP milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin doktoru Erkan İbiş açıklamalarda bulundu.



Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirterek, 'El, kol, baka hareketleri belirgin halde. Baykal, söylenenleri daha iyi anlıyor ve olumlu yanıtlar veriyor. Olumlu bulguları almaya devam edeceğiz kanaatindeyiz. Ancak süreç aylar alabilir. Yine de şunu söylemek durumundayım, olumlu bir ilerleyiş var. Mutlu eden sonuçlar elde ediyoruz ' dedi.



