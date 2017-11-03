Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da konuştu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'da düzenlenen toplu açılış töreninde terörle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.



Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin sinyalini veren Cumhurbaşkanı, verdiği mesajlarda çok sert ve netti.



KANDİL VE SİNCAR

Sınır ötesi operasyonlarda kimseden izin alınmayacağını belirten Erdoğan, 'Kandil'deki ve Sincar'daki sorunu hukuki egemen devlet çözmezse biz yerle bir ederiz.' diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



'İHA'larımız, SİHA'larımız operasyonlara devam ediyor. Sayı daha da artacak. Şehidimiz kanını yerde koymayacağız dedik. Terörle mücadelede bugüne kadar yemedikleri darbenin çok daha fazlasını yiyecekler. Tek bir askerimizin, polisimizin, vatandaşımızın tırnağını dahi teröristlerin topuna değişmeyiz.



TERÖRİSTLER NEREDEYSE..

Her an nerede ne var, üzerine gidiyoruz gideceğiz. Teröristler neredeyse, gidip orada tepelerine binmek bizim en tabii hakkımızdır.



YERLE BİR BİR EDECEĞİZ

Birilerinden izin almak durumunda değiliz. Kandil'deki ve Sincar'daki sorunu hukuki egemen devlet çözmezse biz yerle bir ederiz.



Irak'ta ve Suriye'deki tespit ettiğimiz tüm terör kamplarını yerle bir edeceğiz. Sınırlarımız dışındaki tüm terör bataklıklarını kurutmakta kararlıyız.'