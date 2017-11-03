Başbakan Yıldırım: Hedefimiz enflasyonda tek hane

Erzincan'da Terzi Baba Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra dün toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısıyla ilgili bir soru üzerine '22 proje hava savunma sistemi, tank modernizasyonu, elektronik koruma sistemleri var, gemiler var. İçişleri Bakanlığının jandarmanın ihtiyaçları var. 5 milyar dolar tutarında toplam 22 projeyi karara bağladık. Şu projelerde yerlilik oranı oldukça yüksek. Türkiye artık kendi imkan ve kabiliyetleriyle ihtiyaçlarını karşılamıyor ihtiyacı olan ülkelere yardım ediyor. Bize yapılanı yapmıyor. Ancak biz öyle bir politika izlemiyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin yararlanmasına imkan sağlıyoruz. Savunma sanayimizde bu çalışmalar kararlılıkla devam ediyor' diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, enflasyon oranıyla ilgili sorulan bir soru üzerine ise, 'Enflasyon oranı yüzde 11.9. Bu bizim beklediğimizin üzerinde bir sonuç. Hedefimiz orta vadeli planda önümüzdeki yıldan itibaren bunu tek rakamlı orana düşürmek. Aldığımız önlemler var. Önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Sebeplerini biliyoruz. Sonuç önemli. Bizim beklediğimizin üzerinde bir enflasyon var. Bundan sonra bu oranı daha da aşağıya çekmek. Daha fazla üreteceğiz. Piyasanın ihtiyacı olan nakit ihtiyacını karşılayacağız. Üretim girdi maliyetlerini düşüreceğiz. Hedefimiz enflasyonda tek hane. Bölgesel şartlardan kaynaklanan dalgalanmalar oluyor' dedi.



Kaynak : İHA