Metrelerce yüksekte ekmek mücadelesi

Muş İmam-ı Şafii Camisi ve Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneğince, kent merkezinde 7 bin kişi kapasiteli cami yaptırılıyor. Cami inşaatında çalışan 40 işçi, metrelerce yükseklikte kurdukları iskelelerde ekmek mücadelesi veriyor.



Sabahın ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan işçiler, yaklaşık 75 metre yüksekliğindeki minarede gerekli tedbirleri aldıktan sonra çalışma yapıyor.



- 'Yükseklik korkusu olmaması lazım'



İşçilerden Mustafa Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleklerinin babadan oğula geçtiğini ve 3 kuşaktır minare yaptıklarını söyledi.



Amcasının yanında 13 yaşında çırak olarak işe başladığını, şimdi 19 yaşındaki oğlunu yanında çalıştırdığını anlatan Erdem, 'Daha önce yığma taş minare yapıyorduk. Sonra demirli beton minare yapmaya başladık. 30 metreden 80 metre yüksekliğe kadar minare yapabiliyoruz. Şimdi yaptığımız minare Muş'un en yüksek minaresi olacak. Yüksekliği 75 metre.' dedi.



Cami inşaatı ve minare yapımında çalışmanın bazı riskleri taşıdığını vurgulayan Erdem, şöyle konuştu:



'Bu işte çalışacak kişilerin yükseklik korkusunun olmaması lazım. Minarenin dışında iskele kurarak çalıştığımız için tehlikeli bir işimiz var. Bu yüzden tecrübeli işçi çalıştırıyoruz. Bu sektörde işçi bulma sıkıntımız çok oluyor. Bir minarenin yapımı 2 ay sürüyor. Minare yapımı sırasında yukarı çıkmak isteyenler oluyor ama yüksekten korktukları için geri dönüyorlar.'



- 'İskele beşik gibi sallanıyor'



İşçilerden İsmail Sönmez ise iş güvenliğini sağlamadan asla çalışmaya başlamadıklarını ifade etti.



Birçok kişinin kendilerine 'Bu işi nasıl yapıyorsunuz, korkmuyor musunuz?' diye sorduğunu aktaran Sönmez, 'Mesleğe ilk başladığımız yıllarda biz de korkuyorduk. Sonra zamanla alıştık. Hava rüzgarlı olduğu zaman minareye kurduğumuz iskele beşik gibi sallanıyor ama önlem aldığımız için herhangi bir korku yaşamıyoruz.' dedi.



Muş İmam-ı Şafii Camisi ve Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Celil Aslan ise Muş'un en büyük ve en yüksek minareli camisini inşa ettiklerini dile getirdi.



Bölgede birçok insanın yüksekliğini görmek için minareye çıktığını belirten Aslan, 'Bu kişiler minarenin yarısına gelince geri dönüyorlar çünkü çok yüksek. Cami yapımında çalışan ustalar emeklerinin karşılığını hak ediyorlar. Böylesi bir işte, özelikle yüksekte çalışmak herkesin harcı değildir. Her işin bir ehli vardır.' dedi. Kaynak : AA