İsmail Küçükkaya'ya istenen ceza belli oldu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,eşiyle ilgili iddalarda bulunan gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.



Suç duyurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da gazeteci İsmail Küçükkaya ile Avukat Fidel Okan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma sonunda Küçükkaya ve Okan hakkında 'Kamu görevlisine alenen hakaret' ve 'Türkiye Cumhuriyeti kurum ve organlarını alanen aşağılama' gerekçesiyle 1 yıl 6 aydan 5 yıla yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.