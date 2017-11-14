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Kanatsız Kuşlar 22. Yeni Bölüm Fragmanı (16 Kasım 2017)

Atv'nin sevilen dizisi Kırgın Kanatsız Kuşlar 22. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 16 Kasım 2017 Perşembe günü yayınlanacak olan Kanatsız Kuşlar 22. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. İşte Kanatsız Kuşlar 22. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 14 Kasım 2017 Salı 09:59
Kanatsız Kuşlar 22. Yeni Bölüm Fragmanı (16 Kasım 2017)

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kanatsız Kuşlar 22. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sevilen dizi Kanatsız Kuşlar 22. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.

Kanatsız Kuşlar 22. yeni bölüm 16 Kasım 2017 Perşembe günü ekranlara gelecek. İşte Kanatsız Kuşlar 22. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Kanatsız Kuşlar 22. Yeni Bölüm Fragmanı



'Ben katil oldum!'

Yapımcılığını Ata Türkoğlu-Koliba Film, yönetmenliğini Kemal Uzun'un üstlendiği, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı Kanatsız Kuşlar'da başlıca rolleri Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al, Servet Pandur ve Seda Türkmen paylaşıyor.

Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan genç ve güzel bir annenin iç içe geçen öyküsü… İyilikten kötülüğün, kötülükten ise umudun doğabileceğini anlatan Kanatsız Kuşlar, bir yudum mutluluk için çırpınan dramatik yaşamların hikayesini ekranlara yansıtıyor.



 

Deniz BolışıkSeda TürkmenKanatsız Kuşlar DizisiAhmet VarlıÜmit İbrahim Kantarcılar


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