Kanatsız Kuşlar 22. Yeni Bölüm Fragmanı (16 Kasım 2017)

Atv'nin sevilen dizisi Kırgın Kanatsız Kuşlar 22. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 16 Kasım 2017 Perşembe günü yayınlanacak olan Kanatsız Kuşlar 22. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. İşte Kanatsız Kuşlar 22. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..