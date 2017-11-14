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İstanbul'da halk otobüsü devrildi! Yaralılar var

E5, Haramidere-Avcılar yolunda halk otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.

3. Sayfa / 14 Kasım 2017 Salı 20:07
İstanbul'da halk otobüsü devrildi! Yaralılar var
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D-100 karayolu, Haramidere-Avcılar yolunda halk otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kazada yaralananların olduğu öğrenilirken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki görgü şahitlerinin sosyal medyadaki ifadelerine göre otobüs devrildi.

İlk gelen bilgilere göre, kazada çok sayıda yaralı var ve, yaralılardan 2'sinin durumu ağır.

PolisZincirleme KazaSağlık Ekipleri


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