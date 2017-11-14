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İnternette fenomen oldu, beyaz perdeye taşındı

"Oha Diyorum’ filminin özel gösterimi, Adana’da yapıldı.

Kültür-Sanat / 14 Kasım 2017 Salı 10:17
İnternette fenomen oldu, beyaz perdeye taşındı

2060 içerik, 2 milyar görüntüleme ve 3 milyon 600 bin aboneyle en çok takip edilen Youtube kanalları arasında yer alan ‘Oha Diyorum' ekibinin aynı isimle beyaz perdeye uyarladığı filmin başrollerini kanalın fenomenleri Fırat Sobutay, Melih Abuaf, Alper Rende ve oyuncu Bahar Şahin Adana'da takipçileriyle buluştu. İnternette fenomen olup büyük bir hayran kitlesi oluşturduktan sonra beyaz perdeye taşınan, 'Oha Diyorum' filminin özel gösterimi Adana Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde yapıldı. Filmin başrol oyuncularından Adanalı youtuber Fırat Sobutay, özel gösterim için geldiği memleketinde hemşehrisi hayranlarıyla hasret giderdi.

Fırat Sobutay, Melih Abuaf ve Alper Rend ve Bahar Şahin ile başrollerini paylaştığı filmin Avşar Sineması'ndaki özel gösteriminde, Adanalı sinemaseverler ilgi gösterdi.

Büyük bir heyecanla filmi izlemek için salonu dolduran Adanalılar, karşılarında başrol oyuncusu Fırat Sobutay'ı gördüklerinde alkışlarla sevgilerini dile getirdiler. Sobutay, sohbet ettiği sevenleriyle fotoğraf da çektirdi.

“Seve seve kabul ettik”

'Oha Diyorum' ekibine iki yıl önce dahil olduğunu belirten Fırat Sobutay, “Kamera önünde olan Melih, Alper, ben ve diğer arkadaşlarımızın dışında arkamızda çok büyük bir ekip var. Kanalımız bu kadar sevilince senaristimiz ve aynı zamanda işin başında olan Ersan Özer ile birlikte bunu beyaz perdeye taşımak istedik. Filmin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yine Ersan Özer yaptı. Bizde seve seve bu işi kabul ettik” dedi.

“Takipçilerimiz filmi sahiplendi”

Melih, Fırat ve Alper'in, hırsızların çaldığı arabadaki hard diski alabilmek için verdikleri aksiyon dolu macerayı konu alan filmin izlenme oranlarının oldukça iyi gittiğini belirten Sobutay, şöyle devam etti:

“Takipçilerimizin filmi beğenmesi ve sahiplenmesi bizi çok mutlu etti. Youtube'ta yalnız bırakmadıkları gibi, beyaz perde de yalnız bırakmadılar. Hepsine teşekkür ediyoruz. Film, takipçilerimizin dışında tüm sinemaseverlerin beğenisini kazanabilecek çalışma. Zaten amacımız da Youtube'ta bizi takip etmeyenlerin de bunu izlemesiydi, amacımıza ulaşmış olduk. Bizi tanımayan insanlar da bizi tanısın, izlesin istedik. Herkesin keyif alacağı bir film yaptık. Umarım izleyenler de filmden bizim aldığımız keyfi alır.”

“Bu benim hayalimdi”

Sobutay, film gösterimi için memleketine gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu benim için çok güzel bir hayaldi ve bu hayalimi gerçekleştirdim. Kendi sinema filmimle, memleketimde izleyicilerle buluşmak benim için gurur verici. Yaptığınız filmle büyüdüğünüz toprakların insanıyla buluşmak çok farklı bir duygu” ifadelerini kullandı.

'Oha Diyorum' ekibinin aynı isimle beyaz perdeye uyarladığı filmin başrollerini kanalın fenomenleri Fırat Sobutay, Melih Abuaf, Alper Rende ve oyuncu Bahar Şahin paylaşıyor. Kaynak : İHA

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