Cildinizin hızlıca yaşlanmasına dikkat

Çoğu estetik uygulama yaşlanmanın beraberinde getirdiği sorunları çözümlediğini kaydeden Çinik Estetik Kliniğinden Doktor Emrah Çinik, “Başta güneş olmak üzere çevresel faktörler, beslenme, sigara, alkol tüketimi, stres, kimyasal ajanlar ve mesleki etkiler cildin yaşlanmasını hızlandırıyor. Cildi yaşlanma sürecine girmeden desteklemek, yaşlanma sürecini geciktirmek için anti aging uygulamalarının biri olan Liquid Facelift, (sıvı yüz germe) yöntemidir. Sıvı yüz germe derinin gençleştirilmesi, sağlıklı bir cilt ve doku yapısı sağlamaktadır. Ameliyatsız, kısa sürede uygulanan, iyileşme süreci hızlı olma ve etkisinin hemen görülen bu yöntem kadınlar kadar erkeklerin de tercih ettiği uygulamalardan biridir. Sıvı Yüz Germe ameliyatsız elde edilebiliyor. Özellikle yoğun iş temposunda çalışan kadınlar, işlerinden ve ailelerinden uzun süre ayrı kalmadan gençleşmek, güzelleşmek istiyor. İşte bu imkanı kadınlara veren Sıvı Yüz Germe sayesinde kırışıklar azalıp yok oluyor, cilt gerginleşiyor ve yüz derisi daha genç bir görünüm kazanıyor. Kaz ayağı denen göz kenarı kırışıkları kayboluyor, alın ve kaş arası kıvrımlar ortadan kalkıyor. Sıvı Yüz Germe sayesinde elmacık kemikleri ve burun kenarı olukları doluyor, çene daha dominant bir hale geliyor. Doku kalitesi, ışıltısı ve tonu artan cildin hatları daha belirginleşiyor” diye konuştu.



30-40 dakikalık bir seans sonucu, kişinin 10 yaş daha genç bir görünüme sahip olabilmekte olduğunu belirten Doktor Emrah Çinik, “Etkisi 18 aya kadar devam eden uygulamanın en büyük avantajları, iyileşme süresinin kısalığı ve normal yaşama hızlı dönüş imkanı vermesi. Uygulama sonrası genellikle morluk veya şişlik meydana gelmiyor, oluşan ödem de kısa sürede geçiyor.



Sıvı Yüz Germe uygulamasında; önce yüzün her açıdan görünüşünün, ışık ve gölge yansımalarının üç boyutlu bir değerlendirilmesi yapılıyor. Gerekli alanlara gereken oranlarda doku desteği sağlanıyor. Destelemek için kullanılan madde Hyalüronik Asid (HA) vücudumuzda doğal olarak bulunan dokular arasındaki destek maddesi. Özel laboratuar ortamında HA şeker molekülü gibi doğal bir maddeden üretiliyor. Sıvı Yüz Germe işlemi mikro kanüller aracılığı ile ağrısız olarak uygulanıyor. Uzun zaman içinde doğal bir formatta eridiği için tercih ediliyor. Cildin doku kalitesini, ışıltısını artıran uygulama, 1 ile 2 yıl arasında desteklendikçe kalıcılığı ve performansı da o oranda artıyor. Yaşın ilerlemesini beklemek yerine; kırışıklık, yüz ovalinde, çene hattında bozulma gibi sorunlar olduğunda uygulama yaptırmaktan çekinmemek gerekir.



Gençleşme ve güzelleşme sağlayan bu yöntem; Kapanmayan kronik yaraların tedavisinde, mezoterapi ile yapılabilecek yüz yenileme uygulamalarında, akne veya suçiçeği gibi rahatsızlıklar sonrası oluşan çukurların doldurulmasında, yanık, geçirilmiş cerrahi ya da travmaya bağlı oyuk alanların tedavisinde de kullanılıyor. Son derece güvenli olan bu yöntemin uygulandığı kişilerde aynı etkili sonucu görebilmekteyiz” şeklinde konuştu.



Kaynak : İHA