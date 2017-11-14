Atak'ın talipleri artıyor

TUSAŞ'ın ürettiği ATAK helikopterleri Azerbaycan ve Pakistan'ın ardından Tayland'ın da radarına girdi.



Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Tayland'da karar verici makam konumunda bulunan Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Chaoroj Sorso, Bangkok'ta düzenlenen savunma sanayii fuarında, 100 pilotun yer aldığı heyetiyle ATAK helikopterini inceledi. Tayland heyetinin TUSAŞ yetkilileriyle 1 saatlik görüşmesinde ATAK helikopterlerinin satışı konusunda önemli mesafe kat edildiği belirtildi.



Pilot olan Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, bir ay önce gerçekleştirdiği İstanbul ziyareti sırasında, ATAK helikopteriyle deneme uçuşu yapmıştı. Bu uçuşun ardından Pakistan 30 ATAK helikopteri almaya karar verdi. TUSAŞ'ın Pakistan yönetimiyle sözleşme görüşmeleri devam ediyor. ATAK helikopterlerinin ilk dış satışı ise 60 adet ile Azerbaycan'a yapılmıştı. Azerbaycan ile 3 milyar dolarlık sözleşme imzalandı.



25 HELİKOPTER TSK'YA TESLİM EDİLDİ



TUSAŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için ürettiği ATAK helikopterlerinin 25.'sinin teslimatını kasım ayı başında yaptı. TSK için 51 ATAK helikopteri üretilecek. TUSAŞ, 6 tonluk ATAK-2 versiyonunu geliştirme çalışmasını da sürdürüyor.



KİMLİK KARTI: T-129 ATAK



- Mürettebat: 2



- Uzunluk: 13.45 metre



- Azami kalkış ağırlığı: 5 ton



- Azami hız: 278 km/s



- Menzil: 561 km



- Uçuş yüksekliği: 6 bin metre



- Silah sistemleri: 8 x AGM-114 Hellfire, BGM-71 TOW, Hyrdra 70, Spike-ER, UMTAS, OMTAS, 12 x ROKETSAN Cirit, 2 x AIM-92 Stinger





