KKTC'de seçim tarihi belli oldu

KKTC'de erken genel seçim, Cumhuriyet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin bugünkü birleşiminde görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. KKTC Milletvekilliği erken genel seçimlerine Demokrat Parti (DP) ret oyu kullanırken, İktidarın Büyük Ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile muhalefette bulunan Cumhuriyetçi Türk Parti (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Parti (TDP), erken seçimin 7 Ocak' da yapılması yönünde oy birliğiyle mecliste oylanarak karara bağlandı.



Erken genel seçime ilişkin kararın resmi gazetede yayınlamasının hemen ardından seçim yasakları yarın başlamış olacak.





Kaynak : İHA