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Irak'ta büyük deprem

Irak'ın Süleymaniye şehrinde 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Dünya / 12 Kasım 2017 Pazar 21:34
Irak'ta büyük deprem
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Irak'ın Süleymaniye kentinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye, İran, Suriye, Kuveyt ve Azerbaycan'dan da hissedildi.

Deprem nedeniyle korku ve panik yaşayan halk sokaklara kaçıştı. Bazı evlerde ve binalarda yıkım meydana geldi.

Kerkük, Erbil ve Bağdat'ta da çok şiddetli hissedilen depren Türkiye'den de hissedildi.



ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kerkük'te, meydana gelen depremin ardından can kaybı yaşanmazken 65 kişi yaralandı. Erbil'de 4 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Ülke genelinde ise 225 kişi yaralandı.



TÜRK KIZILAYI'NDAN AÇIKLAMA

Türk Kızılayı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen ve ülkemizde de hissedilen deprem sonrası ekiplerimiz bölgeye sevkedilmiştir' dedi.



DEPREM 6 ÜLKEDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.
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