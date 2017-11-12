Irak'ta büyük deprem

Irak'ın Süleymaniye kentinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Türkiye, İran, Suriye, Kuveyt ve Azerbaycan'dan da hissedildi.



Deprem nedeniyle korku ve panik yaşayan halk sokaklara kaçıştı. Bazı evlerde ve binalarda yıkım meydana geldi.



Kerkük, Erbil ve Bağdat'ta da çok şiddetli hissedilen depren Türkiye'den de hissedildi.









ÖLÜ VE YARALILAR VAR



Kerkük'te, meydana gelen depremin ardından can kaybı yaşanmazken 65 kişi yaralandı. Erbil'de 4 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Ülke genelinde ise 225 kişi yaralandı.





TÜRK KIZILAYI'NDAN AÇIKLAMA



Türk Kızılayı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen ve ülkemizde de hissedilen deprem sonrası ekiplerimiz bölgeye sevkedilmiştir' dedi.







DEPREM 6 ÜLKEDE HİSSEDİLDİ



Deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi. Türk Kızılayı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen ve ülkemizde de hissedilen deprem sonrası ekiplerimiz bölgeye sevkedilmiştir' dedi.Deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi. Kerkük'te, meydana gelen depremin ardından can kaybı yaşanmazken 65 kişi yaralandı. Erbil'de 4 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Ülke genelinde ise 225 kişi yaralandı.