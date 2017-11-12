Irak Cumhurbaşkanı Masum'dan 'Diyalog' çağrısı

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman'ı kabul ettiği belirtildi.



Cumhurbaşkanı Masum, emniyet güçlerinin terör karşısında elde ettiği başarının, Iraklıların birlik olma, özgür, demokratik ve bir arada barış içerisinde yaşamadaki kararlılığından kaynaklandığını belirtti.



Masum, 'Merkezi hükümet ve IKBY hükümeti başta olmak üzere tüm siyasi taraflar arasında askıda kalan sorunları çözerek güvenlik güçlerinin elde ettiği başarılar desteklenmelidir. Mevcut krizi çözmek ve ulusal kazanımları korumak için yapıcı bir diyalog başlatılması gerekir.' ifadelerini kullandı.



ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Silliman da ülkesinin tüm siyasi tarafları, anlaşmazlıkları bitirecek bir diyalog başlatmaya teşvik ettiğini ve Irak'taki siyaset ve güvenlik açısından istikrarı desteklediğini kaydetti.



Öte yandan Irak'ta Şii Ulusal İttifakı üyesi İskender Vetut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezi hükümetin 'gayrimeşru referandumun iptali, Peşmerge'nin 2003 yılından önceki sınırına geri dönmesi ve sınır kapılarının idaresini teslim etmesi' şartlarında kararlı olduğunu ve vazgeçmeyeceğini söyledi.



Bağdat'ın mali açıdan son yıllarda petrolden elde edilen paraların da soruşturulması şartı olduğunu aktaran Vetut, IKBY'nin Bağdat'ın tutumunu değiştirmek konusunda baskı yapabilmek amacıyla çeşitli bahanelerle uluslararası destek elde etmeye çalıştığını ifade etti. Kaynak : AA