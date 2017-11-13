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Emlak sektöründeki düzenleme karışıklığı bitirecek

Emlak sektörüne ilişkin hazırlanan tasarı yasalaşırsa, kiracıların ve ev alacakların yüzü gülecek.

Güncel / 13 Kasım 2017 Pazartesi 10:50
Emlak sektöründeki düzenleme karışıklığı bitirecek

Emlak sektöründe yaşanan karışıklığı bitirmek için yeni bir tasarının yasalaşması gündemde.

Tasarının yasalaşmasıyla birlikte, kiracıların ve ev alacakların emlakçılara ödediği fahiş komisyonlara son verilecek.

HERKES EMLAKÇI OLAMAYACAK
Her önüne gelenin emlakçılık yapmasına engel olacak tasarı; sektördeki karışıklığa da son verecek.

VATANDAŞ MEMNUN
Konuyla ilgili sahaya inerek vatandaşlarla ve emlakçılarla röportaj yapan ATV muhabiri, tasarının yasalaşması konusunda olumlu cevaplar aldı.



18 BİN LİRADAN 7 BİN 500 LİRAYA...
Konuyla ilgili konuşan bir emlakçı, 290 bin liralık bir evin satışından 18 bin lira kazandıklarını, yeni tasarıyla birlikte bu rakamın 7 bin 508 liraya düştüğünü söyledi.

Tasarının yasalaşması sadece ev alacaklara değil, kiracılara da iyi gelecek.

KİRACILAR DA MUTLU
Şu anda 2 bin liralık bir daireyi kiralamak isteyen vatandaş, emlakçıya 2 bin 800 lira ödemek zorunda kalıyordu. Tasarının yasalaşmasıyla; emlakçıya 2 bin lira ödenecek.


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