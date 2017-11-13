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Doğu Perinçek'ten dikkat çeken açıklama

Doğu Perinçek: Gülen bana 5 milyon dolar teklif etti...

Siyaset / 13 Kasım 2017 Pazartesi 09:46
Doğu Perinçek'ten dikkat çeken açıklama
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Beyaz TV'de yayınlanan Uyan Türkiyem programına konuk oldu.

Dikkat çeken bir açıklamada bulunan Doğu Perinçek, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in kendisine görüşmek için 5 milyon dolar teklif ettiğini iddia etti.

İşte Perinçek'in o açıklamaları;

GÜLEN'LE GÖRÜŞMEK 5 MİLYON DOLARDAN BAŞLAR
Bana 1996 yılında 13 kişilik bir heyet geldi. Başlarında Yazarlar Vakfı Başkanı Latif Erdoğan vardı. 'Siz Fethullah Gülen'le buluşsanız kimse kimsenin ayağına gitmese bir kahve içseniz gazeteciler gelip birer fotoğraflarınızı çekse Türkiye'de barış için çok yararlı olur bunu öneriyoruz' dediler. Ben de bunun gereğinin olmadığını söyledim. İki gün sonra onların televizyonda çalışan bir emekli subay telefon etti 'niye reddettiniz? 5 milyon dolardan başlar' dedi.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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