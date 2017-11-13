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Diyabette enfeksiyon riskine dikkat

Prof. Dr. Ateşoğlu: 'Diyabetli hastalarda ayak sağlığı çok önemli. Yetersiz bakım, enfeksiyon riski oluşturur. İlerleyen safhalarda kayıplara neden olabilir'

Sağlık / 13 Kasım 2017 Pazartesi 10:30
Diyabette enfeksiyon riskine dikkat

Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, diyabetli hastalarda ayak sağlığının önemli olduğunu belirterek, yetersiz bakımın enfeksiyon riski oluşturarak ilerleyen safhalarda kayıplara neden olabildiğini bildirdi.

'14 Kasım Dünya Diyabet Günü' dolayasıyla yazılı açıklama yapan Prof. Dr. Ateşoğlu, diyabette enfeksiyon riskine işaret ederek, diyabet hastalarının el ve ayak bakımına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Ateşoğlu, 'Diyabetli hastalarda ayak sağlığı çok önemli. Yetersiz bakım, enfeksiyon riski oluşturur. İlerleyen safhalarda kayıplara neden olabilir. Ayaklarınıza iyi bakmanız, diyabetle ilgili en ciddi problemleri önlemenize yardım eder. Belirli aralıklarla doktorunuza görünün ve mutlaka ayak sağlığınızı kontrol ettirin.' uyarısında bulundu.

Diyabetlilerde görülen sinir ve kan damarı hasarının nöropati geliştirdiğinde bunun ayaklar için bir sorun haline gelebileceğini dile getiren Ateşoğlu, şöyle devam etti:

'Bu ayaklarda veya ellerde his kaybına, enfeksiyona dönüşebilir. Fark veya tedavi edilmediğinde yaralar, içe doğru dönen ayak tırnakları ve diğer sorunlar enfeksiyona neden olabilir. Zayıf dolaşım, enfeksiyonu iyileştirmeyi zorlaştırır. Hastalık, yıpranma, ayağınıza uymayan ya da kötü tasarlanmış ayakkabılar dolaşım bozukluğu veya yanlış kesilen ayak tırnakları birçok yaygın ayak problemine neden olur. Yapılacak bakımla ayakta gelişen ve ampütasyon (uzvun ameliyatla alınması) gerektiren ciddi komplikasyonların riski azaltılabilir.'

Uzmanların yaptığı araştırmaların ve yurt dışı çalışmaların, diyabetli yaşlıların kendi bakımlarında güçlük çektiğini gösterdiğini aktaran Ateşoğlu, özellikle yaşlı diyabetlilerin ayak bakımında ve tırnaklarını kesmekte zorlandıklarını anlattı.

Ateşoğlu, ayak problemlerini önlemek için düzenli olarak kontrol ve hijyen uygulanması gerektiğini kaydetti. Kaynak : AA

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