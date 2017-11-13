Avrupa Palamentosu Başkanı: AB'nin daha fazla paraya ihtiyacı var

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) daha fazla paraya ihtiyaç duyduğunu söyledi.



Tajani, Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupalıların gelecekte daha fazla enerjiye ve ekonominin dijitalleşmesine yatırım yapmaları gerektiğini ifade etti.



ABD, Çin, Hindistan ve Rusya ile rekabette kalmak için alt yapıya önem vermek gerektiğini vurgulayan Tajani, AB'nin yılda 140 milyar avro bütçesinin bunun için çok az olduğunu bildirdi.



'Bugünün iki katı kadar paraya ihtiyacımız var. Yani yılda 140 milyar avro yerine 280 milyar avro.' diyen Tajani, bunun için borsa işlemlerine mali işlem vergisi getirilmesi gibi kendi öz kaynaklarını oluşturması gerektiğini belirtti.



Mülteci krizine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tajani, şöyle devam etti:



'Mülteci krizi, Afrika ve Ortadoğu'daki istikrarsızlığın bir sonucudur. Ne olursa olsun Afrika'dan göçü engellememiz lazım. Bunun için de bir Marshall Plan'a ihtiyacımız var. 2021 sonrası için yapılacak yeni AB bütçesinde 7 yıllık zarfında en az 40 milyar avro harcanmalıdır.'



Tajani, iklim değişikliği, terörizm ve iç savaşa karşı da strateji oluşturulması gerektiğini bildirdi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avro Bölgesi için bütçe oluşturulmasını ve ayrı bir parlamentoyu istediğinin hatırlatılması üzerine Tajani, bunu mantıklı bulmadığını söyledi.



AB'nin kendi bütçesi ve parlamentosuna sahip olduğunu, bunun da bu şekilde kalması gerektiğini vurgulayan Tajani, ancak Macron'un ortak bir maliye bakanı fikrini desteklediğini, bu görevi de bir AB komiserinin üstlenmesi gerektiğine işaret etti.



Katalonya sorununa da değinen Tajani, 'Katalonya İspanya'nın bir parçası. Bağımsızlık referandumu tümüyle yasadışıydı. Bu ihtilaf, ülkenin iç meselesidir. Hukuk devleti ilkelerine ve İspanya anayasasına saygı duyamız lazım.' dedi.



Tajani, bu olayın Avrupa'nın değil, İspanya'nın sorunu olduğunu belirterek, 'İhtilafta olan tarafların diyalog kurumasını istiyoruz, ancak arabuluculuk AB'nin görevi değil.' ifadesini kullandı.



Avrupa'da bölgeselciliğin ve ulusalcılığın yayılmasından endişe duyup duymadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Tajani, bunun yayılacağına inanmadığını aktardı.



İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin yapılan müzakerelere değinen Tajani, 'Bir anlaşma olmazsa bunda özellikle İngilizler sorun yaşayacak. Ancak kalan 27 AB ülkesi de etkilenir.' diye konuştu.



Tajani, söz konusu müzakerelerde İngiltere'de yaşayan 3,5 milyon AB vatandaşının durumu, Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınırın kontrolü ve İngiltere'nin mali yükümlülükleri konusunda anlaşılması gerektiğini kaydetti.



AP'nin İtalyan Başkanı Tajani, 'İngilizler AB'den çıkmak için ödeyecekleri en düşük miktar ne kadar olur' şeklindeki soruya, şu yanıtı verdi:



'Benim düşünceme göre en az 60 milyar avro olur. Eğer AB daha azını kabul ederse, AB vatandaşları farkı ödemek zorunda kalacak. Ancak Almanlar, İtalyanlar, İspanyollar veya Hollandalılar neden İngilizlerin faturasını ödesin ki?” Kaynak : AA