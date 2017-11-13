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Afganistan'da 23 ton uyuşturucu imha edildi

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde 23 ton uyuşturucu madde yakılarak imha edildi.

Dünya / 13 Kasım 2017 Pazartesi 08:59
Afganistan'da 23 ton uyuşturucu imha edildi

Özel silahlı ekipler tarafından sıkı güvenlik önlemleri altında kamyonetlerle yakılacağı alana getirilen uyuşturucunun imhasında Narkotikle Mücadele Bakanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

Herat Emniyet Müdürü Muhammad Ayub Ansari, Herat'da 10 ayda ele geçirilen 23 ton uyuşturucu maddenin yakılarak imha edildiğini söyledi.

Uyuşturucu ticareti yapan 33 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Ahmadi, uyuşturucu kaçakçılarına aman vermeyeceklerini bildirdi.

Dünyada haşhaştan elde edilen uyuşturucuların yüzde 90'ının üretildiği Afganistan'da bir milyondan fazla uyuşturucu kullanıcısı bulunuyor.

Kaynak : AA

AfganistanEmniyet MüdürüUyuşturucu


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