Merkel dibe vurdu

Emid araştırma kuruluşu tarafından yapılan araştırmaya göre, Almanya'yı 4 yıllığına yönetmek için dörtlü koalisyon görüşmelerini yürüten Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU), son 6 yılın en düşük oy seviyesine geriledi.



KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ OY KAYBETTİRDİ



24 Eyül'de Almanya'da yapılan genel seçimlerde CDU/CSU, yüzde 32,9 oranında oy alırken, son ankette yüzde 30 dolayında destek gördüğü belirlendi. Jamaika koalisyon görüşmelerinin Hıristiyan Birlik Partileri'ne oy kaybettirdiği ortaya konuldu. Hıristiyan Birlik Partileri'nin, Ekim 2011 tarihlerindeki destek seviyesine gerilediği belirlendi.



Araştırmaya göre, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) genel seçimlerden sonra muhalefette kalmayı tercih etmesi SPD'ye iki puan kazandırırken, son ankette SPD'nin oy oranı yüzde 22 olarak belirlendi.



CEM ÖZDEMİR'İN PARTİSİ DE DÜŞÜŞTE



Yeni Jamaika koalisyonunun ortaklarından Liberal Parti (FDP) oy oranını bir puan arttırarak yüzde 11'e yükseltirken, Cem Özdemir'in eş başkanı olduğu Yeşiller Partisi bir puan düşüş göstererek yüzde 10'a geriledi. Irkçı popülist Almanya için Alternatif Parti (AfD) ise oylarını bir puan arttırarak yüzde 13'e yükseldi.



ERDOĞAN 'HÜKÜMET KURAMAYACAKLAR' DEMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın seçim sürecinde Türkiye'ye karşı takındığı tavrı eleştirerek, 'Almanya şimdi seçimlerinde bize saldırıyor. Bizi niye kullanmaya çalışıyorsunuz seçimlerinizde? Bakın şimdi hükümet kuramayacaklar en az bir kaç aylarını alır. Hollanda, saldırdı saldırdı hala hükümet kuramıyor. Niye, dürüst siyaset dürüst politika bu çok önemli. Zannediyorlar ki biz Türkiye'ye vurursak çok puan alırız netice alırız işte alamıyorsunuz ve alamayacaksınız da kaybedeceksiniz. Ama biz dürüst siyaset yapmaya devam edeceğiz' demişti.



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