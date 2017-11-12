Bakan Sarıeroğlu'ndan taşeron işçileri ilgilendiren açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, eylül ayı itibarıyla taşeron işçilere kadro verilmesi ile ilgili çalışmalara devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda AK Parti Odunpazarı İlçe Teşkilatı'nın 4'üncü Olağan Kongresi'ne katılan Sarıeroğlu, burada da taşeron işçilere kadro verilmesinin bu yıl sonu itibarıyal tamamlanacağını açıklamıştı.



Sarıeroğlu, buradaki konuşmasında 'Beklenti içinde olan birçok kesim var. Taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. AK Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamlarındaki beklentiyi karşılayabilmek için bir aydır Maliye Bakanımız ile çok ciddi bir çalışma içindeyiz. Bu çalışmayı çok kısa sürede tamamlayarak, kardeşlerimiz ile paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına beklentilerine, taleplerine yeni yasama döneminde yeni yıla girmeden bir cevap vermiş olacağız' demişti.

