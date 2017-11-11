Üç ülkeden flaş hamle

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, ABD, Rusya ve Ürdün'den yetkililerin başkent Amman'da bir araya gelerek, Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi kurulması noktasında anlaşmaya vardığını duyurdu.



Anlaşmanın Suriye'de şiddet olaylarını durdurmak ve krize sürdürülebilir siyasi çözüm bulmak amacıyla ortak üçlü çabalar çerçevesinde atılmış bir adım olduğunu belirten Mumeni, "Yeni anlaşma, üç ülkenin 7 Temmuz'da Suriye'nin güneybatısındaki temas noktaları boyunca ateşkes sağlanması anlaşması açısından yaptığı düzenlemeleri destekliyor." ifadelerini kullandı.



Ürdün'ün girişimiyle söz konusu üç ülke arasında Mayıs ayında başlayan görüşmeler, ateşkesin desteklenmesi, ülkede yeniden istikrar sağlanana kadar gerginliğin düşürülmesi ve bölgeye insani yardımların ulaşmasına izin verilmesi anlaşmasıyla sonuçlanmıştı.