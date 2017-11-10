Rahat uyu ATAM

NATO ülkelerinden aldığı, kullanım ömrünü tamamlamış hibe savaş gemilerden donanma kuran Türkiye, bugün son teknoloji ürünü milli gemilerle denizlerde boy gösteriyor. 4 tanesi kullanımda olan yüzen kalelere 10 adet daha eklenecek. Öte yandan yapımına başlanan milli uçak gemisi, Türk Hava Kuvvetleri'ni denizlere taşıyacak.



ANAYURDU DEMİR AĞLARLA ÖRDÜK



Cumhuriyetin ilk yıllarında 3 bin 764 kilometre demiryoluna sahip olan Türkiye, sonraki dönemde tren hattına yılda sadece 30 kilometre ekledi. Son 14 yılda ise bu rakam katlandı; bin 146 kilometrelik demiryolu inşa edildi, günümüzde 2 bin 47 kilometrelik hat üzerinde çalışmalar devam ediyor. Marmaray ve 3. köprü

üzerinden Anadolu ve Avrupa güzergahı birleştiriliyor.



Yerli otomobil yola çıkıyor



Türkiye’nin yerli otomobil macerası ‘Devrim’ modeliyle başladı. Sadece dört buçuk ay gibi kısa bir sürede üretilen araç, dönemin otomotiv devleri ve basınının baskısıyla üretime geçemedi. Batı’nın yıllarca montaj sanayi bölgesi ve ‘pazar’ gözüyle baktığı bu ülke, 5 babayiğidin girişimiyle kendi otomobilini üretmek için harekete geçti.



Ticarette, enerjide, ulaşımda...



Enerjide dışa bağımlılığı sıfıra indirmek için harekete geçen Türkiye, bir yandan Karadeniz ve Akdeniz’de petrol ararken diğer yandan da binlerce megavatlık nükleer santrallar kuruyor. 3. Havalimanı’yla hava trafiğinin yeni merkezi İstanbul olurken, genişletilen karayoluyla Anadolu kavşak noktası haline geliyor.



Yerli uçak göklerde



Vecihi Hürkuş’un yerli uçak hayalini, şaibeli bir kazayı bahane ederek engellediler. Hürkuş’un rüyası 2014’te gökyüzüyle buluştu,

bugün silahlısı geliştiriliyor. TFX projesiyle milli savaş uçağını yapmak için çalışmalara başlayan Türkiye, aynı zamanda yerli silahlı İHA’larını üreterek dünyanın 5 ülkesi arasında yerini aldı.



Mehmetçik'e milli silah



Dünyanın en güçlülerinden biri olan Türk ordusu için yerli silah üretiminde ilk adımı Nurettin Killigil attı. Geliştirdiği silah ve cephanelerle savunma sanayiindeki rakiplerini geride bırakan Killigil, 1949’da kan donduran bir sabotaj sonucu fabrikasıyla birlikte yok edildi. Dışa bağımlı hale getirilen Türkiye bugün yerli silahına, füzesine, cephanesine kavuştu.