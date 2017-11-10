USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Niğde'de 2 milyonluk 'Hançer Operasyonu'

Niğde’de polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 2 milyon olan satılması ve kullanılması yasak 21 bin 714 adet kesici alet ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 10 Kasım 2017 Cuma 12:06
Niğde'de 2 milyonluk 'Hançer Operasyonu'
Foto Galeri için tıklayın

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından ‘Hançer' adı verilen operasyonda 4 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda internet üzerinden satışı yapılan 21 bin 714 adet kesici alet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu belirtildi. Ele geçirilen malzemeler Niğde Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, emniyete gelerek Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'ndan operasyon hakkından bilgi alıp, operasyonda emeği geçen polisleri kutladı. Kaynak : İHA

Yılmaz Şimşek


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı