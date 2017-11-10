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Müjdat Gezen: ‘Atatürk’ü sevmek bir ibadettir’

Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programına konuk olan, Müjdat Gezen, 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada "Atatürk'ü sevmek bir ibadettir" dedi.

Güncel / 10 Kasım 2017 Cuma 22:27
Müjdat Gezen: ‘Atatürk’ü sevmek bir ibadettir’

Müjdat Gezen, Atatürk'ün vefatının 79. yıldönümü dolayısıyla Kadıköy'de canlı olarak yayınlanan Halk Arenası'nda Atatürk'le ilgili tartışılacak açıklamalarda bulundu.

Gezen şunları söyledi;

Ölümünden bu kadar yıl sonra hangi lider halkı tarafından böyle anılıyor? Hangi lider bu kadar güzel anılıyor? Bir tane örnek gösterin. Bu nasıl bir şey ya! En ağır baskıya, küfre uğradığı yıl, Anıtkabir rekor kırıyor. Bu sevgi 4 bin sene sonra da yok olmayacak'

RekorAtatürkMüjdat GezenAnıtkabir


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