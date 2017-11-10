Diriliş Ertuğrul 95. Yeni Bölüm Fragmanı (15 Kasım 2017)

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 95. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Diriliş Ertuğrul 95. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 95. yeni bölüm 15 Kasım 2017 Çarşamba günü ekranlara gelecek. İşte Diriliş Ertuğrul 95. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..
TRT 1'in rekor kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 95.bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan Diriliş Ertuğrul 95.bölümü ile yine şaşırtacak.
Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 95. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 95. yeni bölüm 15 Kasım 2017 Çarşamba günü ekranlara gelecek. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...