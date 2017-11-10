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Diriliş Ertuğrul 95. Yeni Bölüm Fragmanı (15 Kasım 2017)

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul 95. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Diriliş Ertuğrul 95. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 95. yeni bölüm 15 Kasım 2017 Çarşamba günü ekranlara gelecek. İşte Diriliş Ertuğrul 95. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 10 Kasım 2017 Cuma 15:34
Diriliş Ertuğrul 95. Yeni Bölüm Fragmanı (15 Kasım 2017)

TRT 1'in rekor kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 95.bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan Diriliş Ertuğrul 95.bölümü ile yine şaşırtacak.

Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 95. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 95. yeni bölüm 15 Kasım 2017 Çarşamba günü ekranlara gelecek. Peki Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde neler olacak? İşte detaylar...

Diriliş Ertuğrul 95. Yeni Bölüm Fragmanı



Son bölümün yayınlanmasının ardından yeni bölümü merak konusu olan Diriliş Ertuğrul 95.bölüm fragmanı yayınlandı. 

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümü ile izleyenleri heyecanlandıran Diriliş Ertuğrul 95.bölümü yine nefes kesecek. Ertuğrul, düşmanların üstünde kabus olmaya devam ediyor...

Peki Diriliş Ertuğrul 95.bölümünde neler olacak? Köle tüccarı Simko'nun elinde esir olan Ertuğrul, Pitho ve diğer kölelerle birlik olup Simko'nun elinden kurtulmayı başarmıştı. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve tüm merak edilenleri



Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 95.bölümü fragmanı yayınlandı. Sevilen dizi 15 Kasım çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

Hülya DarcanEngin Altan DüzyatanDiriliş Ertuğrul Dizisi


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