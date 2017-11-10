USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51

Çocuklarda kekemelik problemine dikkat

Yrd.Doç.Dr. Onur Okan Demirci, çocuklarda kekemelik problemine dikkat çekerek tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Sağlık / 10 Kasım 2017 Cuma 10:48
Çocuklarda kekemelik problemine dikkat

Zi&On Psikiyatri Akademisinden Yrd.Doç.Dr. Onur Okan Demirci, ses, hece ve sözcüklerin tekrarı, uzatılması ve konuşmanın akışını kesen duraklamalar şeklinde görülen konuşma bozukluğunun, bozukluğun şiddetinin kişinin içinde bulunduğu duruma göre değiştiğini ifade ederek, “Sınav, korku, endişe oluşturan ortamlar, çekinilen kişilerle konuşma zorunluluğu durumlarında ortaya çıkar. Çocukların 2 - 3,5 yaşlar arasında kekelemesi normaldir. Bu durum kendini ifade etmede kelime darağacındaki yetersizlikten kaynaklanır” dedi.

Kekemeliğin hangi durumlarda görülebileceği hakkında bilgi veren Demirci, “Sıkıntı oluşturan durumlarda. Ailenin diğer bireylerinde kekemelik varsa. Korku yaratan durumlarda ( köpek havlaması, doktora gitme, hastaneye yatma, bir yere kapatma, dövme gibi). Baskılı tuvalet eğitimi. Çocuğun kendi gereksinimlerini bağımsızca karşılamasına izin vermeme durumunda. Arkadaş seçimine karışıldığında. Güzel konuşma konusunda uyarıldığında. Yaşının üzerinde düzenlilik ve olgunluk beklendiğinde. Aşırı eleştirildiğinde.

Ailenin yaklaşımı nasıl olmalıdır? Çocuğun konuşmasının sık sık düzeltilmemesi. Çocuğa kekeleyecek konusunun hissettirilmemesi.

İlgi ve sevgi gösterilmesi ve bunun aşırı olmaması. Düzgün, kibar, “efendim” li, “lütfen” li konuşmasının istenilmemesi. Aşırı kuralcı ve denetimci tutumun gevşetilmesi. Çocukta yetersizlik duygusu gelişmesinin önlenmesi (alay etme, utandırma). Çocuğun konuşması üzerinde odaklanılmaması. Çocuğun zaman zaman sevdiği akrabalarının yanına gitmesine izin verilmesi. Çocuğun beslenme ve uykusuna dikkat edilmesi. Çocuk okula gidiyor ise öğretmeni ile bu konumda işbirliği yapılması” şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA


YAZARLARTAMAMI
Türker Akıncı

SÜLEYMANİYE

Türker Akıncı
Mehmet Orhan

AMERİKA’NIN KANLI ELİ NASIL KIRILIR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

KORKMAYIN ASAYİŞ BERKEMAL!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı