Bombayla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 28 Ekim'de eylem hazırlığı içindeyken yakalanan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



4 TERÖRİST TUTUKLANDI

İstanbul'da bir AVM'de bombayla yakalanan 4 DEAŞ zanlısı tutuklanırken, olayla ilgili zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







NE OLMUŞTU

Zanlılar Mücahit Ş, Can Y, Sezgen P. ve Hatice Y. alışveriş merkezinin otoparkına bombalı araç ve motosiklet bırakarak kaçmaya çalışırken yakalanmış, alışveriş merkezinde yapılan aramalarda, 4'ü sırt çantalı canlı bomba yeleği, 4'ü mikrodalga fırınlı bomba olmak üzere 66 bomba ile 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.





