Bayrampaşa'da bir sanayi sitesinde çıkan yangın, itfaiye görevlilerince söndürüldü.



AA'nın haberine göre, Rami Kışla Caddesi Haseki Sultan Sokak'ta bulunan sanayi sitesinin en üst katında ip üretimi yapan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.



Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, atölyede maddi hasar oluştu.



Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.