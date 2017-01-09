THY 121 seferini daha iptal etti

Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, “10 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma-kuvvetli rüzgar) nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.



Yolcuların uçuş öncesi seferlerini takip etmeleri gerektiği konusunda uyarıldığı açıklamada, “Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz” ifadelerine yer verildi.



Hava muhalefeti nedeniyle iptal olan sefer sayısı 121 olarak gerçekleşti.



Kaynak : İHA