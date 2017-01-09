USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

İki belediyeye kayyum atandı!

Şanlıurfa Vali Vekili Yılmaz: 'Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tutuklanan Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin'in yerine Kaymakam Ömer Cimşit, Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın yerine ise Kaymakam Zekeriya Göker vekaleten görevlendirilmiştir'.

Yaşam / 9 Ocak 2017 Pazartesi 10:22
İki belediyeye kayyum atandı!

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Viranşehir ve Bozova belediye başkanlarının yerine görevlendirme yapıldı.

Vali Vekili Cengizhan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe belediye başkanının bir süre önce gözaltına alındığını ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını hatırlattı.

Belediyelere yeni görevlendirmeler yapıldığını aktaran Yılmaz, 'Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tutuklanan Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin'in yerine Kaymakam Ömer Cimşit, Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın yerine ise kaymakam Zekeriya Göker vekaleten görevlendirilmiştir.' dedi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında 13 Aralık 2016'da gözaltına alınan Viranşehir Belediye Başkanı Cin ile Bozova Belediye Başkanı Taş tutuklanmıştı. Kaynak : AA

Zekeriya GökerTerör ÖrgütüCengizhan YılmazBelediye BaşkanıViranşehir


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YAZAR-ÇİZER TAKIMI AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı