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Danimarka'da bir evde 6 kişi ölü bulundu

Danimarka’nın Randers kentindeki bir evde dördü çocuk altı kişi ölü bulundu

Dünya / 9 Ocak 2017 Pazartesi 23:01
Danimarka'da bir evde 6 kişi ölü bulundu

Danimarka Polisi olay hakkında ayrıntılı bilgi vermezken, Randers kenti Ulstrup bölgesinde bir adreste şüpheli durum ihbarı üzerine yapılan araştırmada, evde dördü çocuk altı kişinin ölü olarak bulunduğu belirtildi.

Emniyet kordonu altına alınan bölgede olay yeri inceleme ekipleri ile adli tıp uzmanlarının incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Favrskov Belediyesi'nin Facebook sayfasında yapılan paylaşımda da olaydan büyük üzüntü duyulduğu, yarın ölü bulunan çocukların devam ettiği çocuk yuvası ile okulda öğretmenler ve öğrenciler için destek gruplarının hazır bulunacağı duyuruldu.

Aile bireylerinin ölüm nedeninin tespitiyle ilgili incelemeler sürüyor.

Adli TıpÇocuk YuvasıOlay Yeri İncelemeÖğretmenlerÖğrenciler


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