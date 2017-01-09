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Adana'da 35 polis FETÖ'den gözaltına alındı

Aralarında halen görevde olan emniyet mensuplarının da bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 9 Ocak 2017 Pazartesi 09:19
Adana'da 35 polis FETÖ'den gözaltına alındı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında halen görevde olan şube müdürü, emniyet amiri ve polis memurlarının da bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmaları için emniyete götürüldü. Kaynak : AA

PolisAdli TıpKaçakçılıkEmniyet Amiri


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