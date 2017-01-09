"20'ye yakın CHP milletvekili evet diyecek"

Elitaş, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Anayasa değişikliğine ilişkin olarak Elitaş, “CHP ve HDP'nin iki grup önerisi var. Ondan sonra teklifin görüşülmesine başlayacağız. CHP anayasaya aykırılık önergesi de veriyor. Meclis Başkanının bunu gündeme almaması gerekir. Usül tartışması da olabilir. Anayasa aykırı olmadığından dolayı komisyon bunu görüşmüştür. Grup Başkanımız Sayın Binali Yıldırım geneli üzerinde konuşacak. Hükümet adına sayın Bekir Bozdağ konuşacak. Komisyon adına Sayın Mustafa Şentop görüşlerini beyan edecek. Gönül isterdi ki CHP de eksiklikleri belirtsin katkı sağlasın” ifadelerini kullandı.



'SAĞLIKLI BİR ZİHNİN SÖYLEYECEĞİ BİR SÖZ DEĞİL'



CHP'nin ihanet söylemlerini şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade eoden Elitaş, “Buna ihanet demelerini ben şaşkınlıkla karşılıyorum. 1982 Anayasasıyla getirilen düzene itiraz etmeyen ama 1924 anayasasına benzer bir Anayasa değişikliğini ihanetle suçlamayı ben şaşkınlıkla karşılıyorum. Ben ‘evet' oyu kullanacağım. Sayın Kılıçdaroğlu ‘hayır' oyu kullanacağını söylüyor. Saygıyla karşılıyorum. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun beni ihanetle suçlaması aklı selim bir insanın söyleyemeyeceği bir söz olarak görüyorum. O ‘evet' oyu veren insanlar da Sayın Kılıçdaroğlu'nun gözünde hain damgası yemiştir. Sağlıklı bir zihnin söyleyeceği bir söz olmadığı kanaatindeyim. 316 milletvekili ‘evet' oyu için imza attı. Sayın Kılıçdaroğlu nasıl iradesini ‘hayır' şeklinde kullandıysa, ben diyorum ki ‘evet' diyorum. 316 milletvekili senet namusunuzdur diyorum. Herhangi vekil arkadaşımın attığı imzadan vazgeçeceğini sanmıyorum. MHP'den bir kaç arkadaş vermeyeceklerini mertçe söylediler. Ama diğer arkadaşların vereceklerini ümit ediyorum” şeklinde konuştu.



'GİZLİ OYLAMA ANAYASAL ZORUNLULUK DEĞİL'



Gizli oylamanın zorunlu olmadığını söyleyen Elitaş, “Gizli oylama Anayasal zorunluluk değil. Gizli oylama kişinin kendi iradesine bağlıdır. Onun için kişi verdiği oyu başkasının öğrenmesini istemiyorsa gizli oy kullanabilir. Ben buradan açıkça söylüyorum. Bu açık oylamadır. Sandığa girse ne yazar girmese ne yazar. Sayın Ecevit de açık oylama yapmış. Açık oy kullanan kimseye bir şey demek kimsenin haddi de değil” diye konuştu.



Elitaş şunları kaydetti:



“Ben CHP'lilere diyorum ki, milletvekillerinin özgür iradesine saygılıysanız bırakın oy kullansınlar. Çark etmekle maruf Sayın Kılıçdaroğlu'na diyorum ki, bırakın vekilleriniz özgürce oylarını kullansınlar. Ben CHP'den 20'ye yakın milletvekilinin ‘evet' diyeceğini tahmin ediyorum. Eğer cesaretleri varsa oy kabinine girmelerine izin versinler.”

Kaynak : İHA