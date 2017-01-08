İsrail'de kamyon askerlerin bulunduğu alana girdi: 4 ölü

Doğu Kudüs'ün güneyindeki Armon HaNatziv Yahudi yerleşim birimi yakınında, bir kişinin askerlerin bulunduğu alana kamyonuyla girmesi sonucu 4 İsrail askerinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.



İsrail polis sözcüsü Luba Samri yaptığı yazılı açıklamada, Armon HaNatziv Yahudi yerleşim birimi yakınında, kamyonla düzenlenen saldırıda 4 İsrail askerinin öldüğünü, çoğu asker 15 kişinin yaralandığını belirtti. Samri ayrıca, olayın failinin öldürüldüğünü kaydetti.



Öte yandan, İsrail Kızıl Davud Yıldızı da yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.



Olayın ardından yayın yasağı getirilirken, failin kimliğine ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.