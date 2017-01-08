Irak’ta bombalı araçla saldırı! Çok sayıda ölü var...

Bağdat'taki patlama ile ilgili polis ve doktorların Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre; saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise yaralandı. Saldırının Şii nüfusun ağırlıkta olduğu bir bölgede bulunan pazarda yaşandığı bildirildi.



Irak’ı sarsan saldırı, Bağdat’ın Sadr semtinde 36 kişinin hayatını kaybettiği benzer patlamanın üzerinden daha bir hafta geçmeden yaşandı. Geçen hafta yaşanan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.