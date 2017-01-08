Eğitime kar engeli... Hangi illerde okullar tatil?

İstanbul'da okullar yarın için tatil edildi.



Açıklama İstanbul Valisi Vasip Şahin'den geldi.



Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'İlimizde zaman zaman devam eden kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime yarın (pazartesi) 1 gün süre ile ara verilmiştir' dedi.



BURSA

Bursa Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okulların tatil edildiğini açıkladı.



ZONGULDAK

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın için okullar bir gün süreyle tatil edilirken, engelli ve hamile kamu personeline de 1 günlük idari izin verildi.



DÜZCE

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici de kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından hıfzıssıhha kararı gereğince okulların tatil edildiğini söyledi.



ÇANAKKALE

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gündür etkili olan kar yağışı ve buzlanmadan dolayı okullarla ilgili tatil kararı alındığını söyledi.



Ulaşımın bazı bölgelerde güçlükle yapıldığı kentte, merkez ile Ayvacık, Biga, Bayramiç, Çan, Ezine, Eceabat, Yenice ve Lapseki ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağını aktaran Memiş, Gelibolu ilçesinde ise 9 ve 10 Ocak olmak üzere iki gün eğitime ara verildiğini kaydetti.



YALOVA

Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



BALIKESİR - 9 İLÇE

Balıkesir'de, Bandırma ilçesinden sonra 8 ilçede daha olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarının devam etmesi beklendiğinden, Manyas, Kepsut, Marmara, Gönen, Dursunbey, Erdek, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.



KIRKLARELİ

Kırklareli'de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi.



KASTAMONU

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu vurgulandı.



Açıklamada, Kastamonu merkezindeki tüm okullar ile merkeze bağlı taşımalı eğitim yapılan okullarda 9 Ocak Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.



TOKAT

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.



EDİRNE

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi. Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, etkili kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde tüm okulların tatil edildiğini söyledi. Bu arada valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.



SAMSUN

Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Vezirköprü, Ladik, Havza, Kavak, Asarcık ve Çarşamba ilçelerinde yarın 1 gün süreyle eğitime ara verildiği öğrenildi. Yetkililer, kar yağışının etkili olması haline kent merkezinde de okulların tatil edilebileceğini kaydetti.



NEVŞEHİR

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelindeki tüm okullar yarın tatil edildi.



YOZGAT- YENİFAKILI

Yozgat'ta da yoğun kar yağışı sebebiyle Yenifakılı ilçe merkezi ve köylerinde de eğitime 1 gün ara verildi. İlçede 5 köy yolu da ulaşıma kapandı.



TEKİRDAĞ

Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okulların 9 Ocak Pazartesi tatil edildiği belirtildi.

Kaynak : AA