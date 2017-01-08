Başbakan Yıldırım'dan Sincar açıklaması

Irak'ta temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı.



Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:



'(Irak temasları) Görüşlerimizi karşılıklı olarak paylaştık. Toplantı çok faydalı oldu. Terör örgütlerine karşı ortak mücadele edilmesi konusunda anlaştık.



Başika'da bulunma sebebimizin terörle mücadeleden başka bir amacı olmadığını paylaştık.



Sincar bölgesinde PKK'nın konuşlanması, Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir. Bu meseleyi de enine boyuna konuştuk. Ya Irak ve Peşmerge güçleri buradan PKK'lıları çıkaracak ya da Türkiye olmazsa gereğini yapacak. Bu konudaki düşüncemiz, duruşumuz nettir, bunu da bu ziyaret esnasında ifade ettik



Irak'ın toprak bütünlüğü kadar onların hassasiyeti kadar bizim de hassasiyetimizdir. İlişkilerimizde yeni bir dönem başlamış oldu.



Erbil'de Neçirvan Barzani ve Mesud Barzani ile kapsamlı görüşmeler yaptık. Peşmergelerin Musul'u DAEŞ'ten kurtarmak için bulunduğu üsse gittik. Bakanlarımız Başika Kampı'ndaki askerlerimizle bir araya geldi.'