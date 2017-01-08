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Bağdat'ta ikinci bombalı saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusunda ikinci bir patlama meydana geldiği, ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 15'inin yaralandığı bildirildi.

Dünya / 8 Ocak 2017 Pazar 16:18
Bağdat'ta ikinci bombalı saldırı

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, başkentin doğusundaki El-Berke halk pazarında bir intihar eylemcisi tarafından düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15'i yaralandı.

Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği, olay yerinin de güvenlik çemberine alındığı kaydedildi.

Öte yandan Bağdat'ın doğusundaki Cemile halk pazarı yakınlarında bomba yüklü araçla bugün düzenlenen saldırıda da ölü sayısının 11'e yükseldiği, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Cemile halk pazarına düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 10 kişinin öldüğü, 18'inin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak : AA

Bombalı SaldırıHalk Pazarı


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