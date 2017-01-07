Kılıçdaroğlu'ndan 'El Nusra' yalanı

Partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete açık açık iftira attı. El Nusra'nın terör listesinden çıkarıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Bazı medya gruplarının PKK ile iş birliği içinde olduğunu" öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olacak zat El Nusra'ya terör örgütü demiyor. Bu havuz medyası da PKK'yla iş tutuyor. Bunların PKK'dan, DAEŞ'ten hiçbir farkı yok. Geçen de söyledim" ifadelerini kullanıyor.



Kılıçdaroğlu'nun yalanı aylar öncesinde gündeme gelmiş ve Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “El Nusra Cephesi'nin terör örgütleri listesinden çıkarılmadığını, El Kaide'yle bağlantılı örgütler listesinden çıkarıldığını” denilmişti.



Türkiye 2013 yılında El Nusra'yı terör örgütü ilan eden ilk ülkeler arasında.