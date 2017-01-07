USD (Alış - Satış) : 3,61 - 3,62 EURO (Alış - Satış) : 3,83 - 3,83

Sıcak Haber : Kahraman polisimiz Fethi Sekin'e son veda!..

Kılıçdaroğlu'ndan 'El Nusra' yalanı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın El Nusra'ya terör örgütü demediğini" iddia etti. Basın mensuplarına da 'terörist' iftirası atan Kılıçdaroğlu'nun gerçeği yansıtmayan sözlerine Dışişleri Bakanlığı aylar öncesinde yalanlamıştı.

Siyaset / 7 Ocak 2017 Cumartesi 12:08
Kılıçdaroğlu'ndan 'El Nusra' yalanı

Partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete açık açık iftira attı. El Nusra'nın terör listesinden çıkarıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Bazı medya gruplarının PKK ile iş birliği içinde olduğunu" öne sürdü. Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olacak zat El Nusra'ya terör örgütü demiyor. Bu havuz medyası da PKK'yla iş tutuyor. Bunların PKK'dan, DAEŞ'ten hiçbir farkı yok. Geçen de söyledim" ifadelerini kullanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun yalanı aylar öncesinde gündeme gelmiş ve Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “El Nusra Cephesi'nin terör örgütleri listesinden çıkarılmadığını, El Kaide'yle bağlantılı örgütler listesinden çıkarıldığını” denilmişti.

Türkiye 2013 yılında El Nusra'yı terör örgütü ilan eden ilk ülkeler arasında.

İl Başkanları ToplantısıDışişleri BakanlığıTerör ÖrgütüKemal KılıçdaroğluRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı