İzmir Adliyesi'nden 5 personel gözaltında

İzmir’de polis, adliyede meydana gelen ve bir trafik polisi ve bir adliye çalışanının şehit olduğu saldırının ardından soruşturmayı genişletti.



Olayla ilgili her şey titizlikle incelenirken, 5 adliye çalışanı da gözaltına alındı. Personellerin saldırı ile bağlantıları olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.



18 KİŞİ GÖZALTINDA, 5'İ ADLİYE ÇALIŞANI

Bu saldırıya yönelik yapılan soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Bu arada saldırı akşamında da adliyenin çeşitli birimlerinde görev yapan Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi üyesi 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların sendikanın işyeri temsilcisi B.O. ile N.S., T.Ç., E.D. ve N.A. olduğu belirtildi.











Kaynak : İHA