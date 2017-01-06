'Reina saldırganı AVM'de keşif yapmış. 'Açıklama Anayasa Profesörü ve AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'dan geldi.



Beyaz Tv'de Türker Akıncı'nın sunduğu 'Ne Var Ne Yok?' programına konuk olan Kuzu, Reina saldırganıyla ilgili medyaya yansımayan bir bilgiyi paylaştı.



Saldırganın bir AVM'de keşif yaptığını söyleyen Kuzu, 'CIA eylemi' iddiaları hakkında ise 'Mümkündür. Elde bilgi yok ama CIA böyle bir şeyi ister' dedi.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel